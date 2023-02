Festival – Lé djonay dé famil o Faudéy Lapoutroie Lapoutroie Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie

Festival – Lé djonay dé famil o Faudéy, 2 juillet 2023, Lapoutroie Lapoutroie. Festival – Lé djonay dé famil o Faudéy Tour du Faudé Lapoutroie Haut-Rhin

2023-07-02 10:30:00 – 2023-07-02 16:00:00 Lapoutroie

Haut-Rhin Lapoutroie Lé djonay dé famil o Faudéy en patois welche ou la journée des familles au Faudé. O Faudéy on se raconte des histoires du pays Welche (aussi en Welche !), on écoute quelques airs, et on se rafraichit au pied de la Tour ! En cas de mauvais temps l’évènement se déroule à la salle polyvalente. Une journée familiale, musicale et conviviale pour petits et grands. +33 3 89 47 52 05 Lapoutroie

