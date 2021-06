Festival Le Cri de la Goutte Menthières – 01410 CHEZERY-FORENS, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Chézery-Forens.

Festival Le Cri de la Goutte

du samedi 24 juillet au dimanche 25 juillet à Menthières – 01410 CHEZERY-FORENS

Festival Le Cri de la Goutte – édition limitée ———————————————- ### le samedi 24 juillet à Menthières (10mn de Valserhône) **Dès 10h** et tout au long de la journée, en accès libre, dans une ambiance musicale en plein air, nous vous proposons une journée d’activités sport et nature avec un marché artisanal, des démonstrations de VTT freeride, des balades à thèmes, des vols en parapente, de l’accrobranche, etc. **Suivi dès 19h** d’une soirée concerts avec une programmation éclectique, pour tout public : Venez découvrir Suzane – figure montante de la scène française, La Yegros, Tram des Balkans et Insert Coins. _Buvette et petite restauration sur place_ _Festival debout et jauge 1000 personnes_ _Infos et billetterie sur_ [_www.cridelagoutte.fr_](http://www.cridelagoutte.fr)

Journée en accès libre – activités sur réservation ; Soirée concerts : Tarif prévente réduit : 17 € mineurs, chômeurs et bénéficiaires du RSA (sous réserve de contrôle de justificatif à l’entrée du festival) Tarif prévente unique : 22 €

Festival de Musique, Sport et Nature

Menthières – 01410 CHEZERY-FORENS MENTHIERES Chézery-Forens Chézery Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T00:00:00 2021-07-25T01:30:00