Festival Le Coup de Chapeau Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Festival Le Coup de Chapeau Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 17 mai 2022, Toulouse. Festival Le Coup de Chapeau

du mardi 17 mai au vendredi 20 mai à Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge

Festival de théâtre solo ———————— **Salle du Chapeau Rouge** **En partenariat avec le Théâtre du Grand Rond & le Théâtre de Poche** Après deux années d’interruption, le festival Le Coup de Chapeau revient au Chapeau Rouge pour sa 19e édition ! Ce festival toulousain de théâtre solo met en avant des créations récentes, avec pour objectifs de soutenir la scène artistique locale et de servir de tremplin à des artistes et projets émergents. Programme ——— **Mardi 17 mai à 19h** [**Les Insurrections singulières**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/45869/Les%20Insurrections%20singuli%C3%A8res?_k=wg2or6) **Avec** Isabelle Ayache / Cie Les Points Nommées / **d’après** le roman de Jeanne Benameur **Mardi 17 mai à 21h** [**Les viaducs de la Nacelle ou l’histoire d’Odile**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/46044/Les%20viaducs%20de%20la%20Nacelle%20ou%20l%E2%80%99histoire%20d%E2%80%99Odile?_k=3ltqxr) **Avec** Gilbert Grossmann / Mise en scène Odile Martin **Mercredi 18 mai à 19h** [**Blanche Aurore Céleste**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/46038/Blanche%20Aurore%20C%C3%A9leste?_k=rsq21m) **Avec** Sophie Lombard / **d’après** le roman de Noëlle Renaude **Mercredi 18 mai à 21h** [**De l’autre côté du miroir**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/46048/De%20l%E2%80%99autre%20c%C3%B4t%C3%A9%20du%20miroir?_k=iuii9s) **Avec** Cécile Souchois-Bazin **Jeudi 19 mai à 19h** [**Petit traité de toutes vérités sur l’existence**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/46050/Petit%20trait%C3%A9%20de%20toutes%20v%C3%A9rit%C3%A9s%20sur%20l%E2%80%99existence?_k=gbutez) **Avec** Céline Pérot / Cie ToiMême / **d’après** le roman de Fred Vargas **Jeudi 19 mai à 21h** [**Chahîd**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/46053/Chah%C3%AEd?_k=ug6gnc) **Avec** Vincent Dufour / Cie 4ème Acte / **Mise en scène** Romain Picard & Romain Busson **Vendredi 20 mai à 19h30** [**Remise du prix du jury + concert de Samëli**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/46034/Remise%20du%20prix%20du%20jury%20%26%20concert%20de%20Sam%C3%ABli?_k=r2wgng) **Chant** Mélissa Marceline — Samëli / **Choeurs** Roxy Plas / **Guitares** Jérémy Rollando / **Basse** Émilio Rudoy / **Percussions** Jean-Loup Perry Téléchargez le programme (.pdf) ——————————- [![](https://www.toulouse.fr/documents/10718111/11817138/222661/a21b7bee-382e-7b41-a4c5-dffdafde9416)](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11826105/222662/d53fd8a9-2441-7467-abf2-c125c351d53f)

Tarif spectacle : 6,50€Tarif soirée 2 spectacles : 9€Concert Samëli : Tarif BSoirée de clôture et concert de Samëli gratuits, sur présentation d’un billet de l’un des spectacles du festival, et dans l

Culture Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T00:00:00 2022-05-17T23:59:00;2022-05-18T00:00:00 2022-05-18T23:59:00;2022-05-19T00:00:00 2022-05-19T23:59:00;2022-05-20T00:00:00 2022-05-20T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Adresse 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Festival Le Coup de Chapeau Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 2022-05-17 was last modified: by Festival Le Coup de Chapeau Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 17 mai 2022 Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne