LOHARANO à Villegusien-Le-Lac (52) Samedi 5 août, 20h05 Festival Le chien à plumes

Métalmalgache

Loharano signifie « la source », rugissement de la nouvelle génération. LohArano affirme leur fusion rock bouillonnante et leur héritage mixte qui a créé leur histoire. Ils puisent autant dans la roche que dans l’ancestral Rythmes ternaires, ils les mélangent et les fusionnent, à l’infini, pour en extraire un nouveau son.

Le puissant trio est mené par la charismatique Mahalia au chant et à la guitare, elle assume son féminisme dans un pays où être une femme rockeuse est (presque) hérétique.

Mika est à la basse, il ne reste pas en place, il groove avec des rythmes super puissants même des sonorités jazzy et funky.

Natiana est Le batteur, le flow est trépidant, ses tonalités frappantes et frappantes. Le terme est brutal, metal, groovy, plein de vie. LohArano est une parabole de l’identité malgache racontée à travers leur fusion rock bouillonnante, combinant guitares électriques et sons mystiques comme un hommage à la nature et la Grande Île. Leur 1er concert hors de Madagascar le 21 décembre a été un grand succès. Ils ont laissé leur marque sur tous ceux qui les ont vus sur la scène de la 43e Trans Festival Musicales de Rennes .

