Festival le château en jeux

2022-05-07 – 2022-05-08

Samedi de 14h à minuit – accès restreint à partir de 20h.

Dimanche de 10h à 19h.

Le château se transforme en aire de jeux, en ludothèque et en bibliothèque de bandes-dessinées géante.

Au fil des pièces du château, découvrez les jeux de sociétés modernes, des jeux de cartes ou de figurines, redécouvrez les jeux traditionnels en bois ou en pierre… Profitez de la banque de jeux et vous plongez vous dans le monde de la bande dessinée.

Ateliers, tournois, démonstrations, dédicaces. Tout est là pour un moment unique et ludique en famille ou entre amis.

Buvette, crêpes et restauration sur place.

contact@kergroadez.fr http://www.lechateauenjeux.fr/

