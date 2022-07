Festival « le chant des chênes » Creysse Creysse Catégories d’évènement: Creysse

2022-08-06 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-06 03:00:00 03:00:00

> Après 4 évènements organisés, Le chant des chênes présente la deuxième édition de son festival. On vous propose un nouveau format pour toujours plus de son !

On se retrouve à Creysse (46) en plein air dès 15h avec des jeux d’extérieurs, une batucada, un concert de rock et un set Techno House.

A partir de 20h, la soirée s’enchaîne avec divers styles musicaux : rap, bossa nova, dub, techno, psytrance seront au rendez-vous !

Snack – Buvette

Bières artisanales La brasserie corrézienne

Frites & brochettes de poulet marinées maisons

