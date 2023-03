Festival Le Chant De L’Eucalyptus 2023 LE RANO, 21 juillet 2023, PLOUHINEC.

Festival Le Chant De L’Eucalyptus 2023 LE RANO. Un spectacle à la date du 2023-07-21 à 00:00 (2023-07-21 au ). Tarif : 53.0 à 53.0 euros.

PASS 2 JOURS – VENDREDI & SAMEDI Accès Camping Inclus Gratuit pour les moins de 12 an(s) Le Chant de l’Eucalyptus Festival #10 | 21 & 22 juillet 2023 ?? Un nouveau spot encore plus proche de la plage, un programme musical pour les potes et la famille, une ambiance de folie, et une foule de petits diables impatients de se retrouver pour cette dixième édition du Festival de l’Eucalyptus ! ?? ? A 500m des grandes plages de Plouhinec en Bretagne Sud? 2 Jours / 2 Scènes, 18 concerts?? Une programmation accessible à tous entre musiques latine, rock, reggae, électronique éclectique et grosse techno pour vous faire groover all night long ou simplement passer un bon moment en famille.? + de 80 artistes locaux·ales, nationaux·ales et internationaux·ales ;? Des stands et activités variées pour découvrir nos partenaires locaux·ales ;? Une offre de restauration imbattable en diversité et en prix ! Que du local & circuit court.?? Un espace bivouac / Camping gratuit & sécurisé pour les détenteurs d’un billet?Un Open Air le Samedi de 11h à 18h ! Avec Dj locaux, restauration, café & jus de fruits à proximité immédiate du camping En bref, l’Eucalyptus c’est : une aventure humaine et culturelle éco-responsable, de la bonne humeur, du bon son et toujours pleins de surprises ! ?Gratuit pour les moins de 12 ans sur présentation d’une carte d’identité *Tout enfant de moins de 16 ans doit être accompagnés d’un adulte SITE CAMPINGVerre interdit ; Animaux interdits ; Enceintes amplifiées interdites ; Feux et réchauds interdits ; Nous vous invitons à voyager léger et respecter les lieux ; NOS ENGAGEMENTS ÉCOLOGIQUES? Eco friendly ;? Toilettes sèches ;? Centre de tri sur place ;?? Gobelets réutilisables ;? Consommation locale et circuits courts ; Constructions en matériaux de récupération ;? Respect du lieu et de sa biodiversité ; INCLUSIFS?‍?‍?‍? Family friendly ;? LGBTQI+ Friendly ;?? Ici c’est SAFE. Aucun comportement violent, sexiste, raciste, LGBTQI+phobe, discriminant ou ne respectant pas la nature ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée. INFORMATIONS PRATIQUES ? Fontaine St Cornely – 56680 PLOUHINECHORAIRES D’OUVERTURE ?? Le camping ouvrira ses portes le vendredi 21 juillet à 15h ? De 11h à 18h le samedi ? Ouverture des portes Festival 18h Vendredi & Samedi F.E.M, L’Entourloop, Manudigital, Queen Omega, Soom T, Puerto Candelaria, Tambour Battant, Tandem, AJATE, Blutch, Kumbia Boruka, Sayag Jazz Machine, Vaudou Game, FESTIVAL LE CHANT DE L’EUCALYPTUS FESTIVAL LE CHANT DE L’EUCALYPTUS

