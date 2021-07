Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Festival le chant de la rive – Quatuor Arod Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Festival le chant de la rive – Quatuor Arod Saint-Pol-de-Léon, 25 juillet 2021, Saint-Pol-de-Léon. Festival le chant de la rive – Quatuor Arod 2021-07-25 – 2021-07-25

Saint-Pol-de-Léon Finistère Quatuor Arod.

Jordan Victoria & Alexandre Vu, violon.

Tanguy Parisot, alto.

Jérémy Garbarg, violoncelle. Programme :

Beethoven Quatuors « Razumovsky » en fa majeur op.59 n°1 & en mi mineur op.59 n°2.

Tous les concerts auront lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur, le port du masque sera obligatoire, un gel hydro-alcoolique sera à disposition à l’entrée de la salle. lechantdelarive@gmail.com +33 6 63 37 03 18 http://www.billetweb.fr/festival-le-chant-de-la-rive-2021 Quatuor Arod.

Jordan Victoria & Alexandre Vu, violon.

Tanguy Parisot, alto.

Jérémy Garbarg, violoncelle. Programme :

Beethoven Quatuors « Razumovsky » en fa majeur op.59 n°1 & en mi mineur op.59 n°2.

Tous les concerts auront lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur, le port du masque sera obligatoire, un gel hydro-alcoolique sera à disposition à l’entrée de la salle. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville 48.6824#-3.98437