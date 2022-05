Festival LE CHANT DE LA RIVE au Château de Kerjean, 29 juillet 2022, .

Festival LE CHANT DE LA RIVE au Château de Kerjean

2022-07-29 – 2022-07-29

Le Château de Kerjean accueille le festival Le chant de la rive, le rendez-vous incontournable des mélomanes en Pays du Léon qui promeut la musique classique à travers une programmation éclectique et créative.

Le chant de la rive a une nouvelle fois concocté une programmation de talent : Clémence Schweyer au clavecin et Guillaume Handel à la flûte qui interpréteront, entre autres, des pièces de J.S Bach et Telemann. Le Château de Kerjean a l’honneur et le plaisir de les accueillir pour une soirée tout en poésie et en découverte car les auditeurs deviendront également les visiteurs de l’exposition Terre ! Terre ! Les conquêtes européennes au 16e siècle .

En partenariat avec le festival Le chant de la rive.

dernière mise à jour : 2022-05-23 par