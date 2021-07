Carantec Carantec Carantec, Finistère Festival Le chant de la Rive – 12ème Edition Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère

Festival Le chant de la Rive – 12ème Edition 2021-07-29 – 2021-07-29 Place de la Libération Eglise de Carantec

Carantec Finistère

Chopin : Deux Nocturnes op.27

Liszt : Extraits des Années de pèlerinage

Ravel : Gaspard de la nuit – La Valse

François Dumont, piano lechantdelarive@gmail.com +33 6 63 37 03 18 http://www.lechantdelarive.com/ Festival Le chant de la Rive – 12ème Edition

François Dumont, piano

