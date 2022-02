Festival Le Bon Air 2022 Friche belle de mai, 3 juin 2022, Marseille.

Festival Le Bon Air 2022

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Friche belle de mai

FESTIVAL LE BON AIR #7 Friche la Belle de Mai, Marseille 3•4•5 juin 2022 En 2022, c’est du 3 au 5 juin que les ondes du Festival Le Bon Air feront résonner la Friche la Belle de Mai à l’aube de l’été. Pour célébrer l’arrivée du soleil sur une fin de semaine sans sommeil à Marseille : deux jours + trois nuits et cinq scènes pour une 7ème édition augmentée ! Danser, déambuler, déguster les créations de nos chef.fe.s sera possible dès l’heure du goûter. Premières notes sur le toit-terrasse avec la ville et la mer en panorama. Deuxième étape plus survoltée à la nuit tombée, avec une Friche aux espaces réinventés en dancefloors passionnés. Des jeux de scénographies soignées pour une expérience toujours plus immersive et novatrice. Plus de cinquante artistes articulant une programmation entre légendes des musiques électroniques, héroïnes & héros de la scène locale ou des labels émergents. Des sonorités oscillant entre Rave éveillée aux rythmes Techno et House aux fenêtres grandes ouvertes vers la Disco et l’Italo sans oublier les courants plus alternatifs – Bass Music, Hard Dance, Ebm, Dancehall ou Ambient – et bien d’autres créations visuelles et chorégraphiques. – VENDREDI NUIT DIXON – FOLAMOUR : POWER TO THE PPL : A/V show – JENNIFER CARDINI – PAULA TEMPLE – THE ABSOLUT COMPANY CREATION : BPM x MOLECULE – A STRANGE WEDDING : Live A/V & MALO LACROIX – DARWIN b2b LE MOTEL – Dj FART IN THE CLUB – EMMA DJ : Live A/V – FLORE & WSK : RITUALS live A/V – FRONT DE CADEAUX – GOLDIE B B2B KUMANOPE – GЯEG – LOIS LAZUR : live A/V -MYSTIQUE – OMAKASE – OVAIREDOSE SAMEDI JOUR MR. SCRUFF B2B DANILO PLESSOW (MCDE) + NICOLA CRUZ (Dj set) – SAMEDI NUIT ANETHA – FLOATING POINTS – MARCEL DETTMANN B2B DJ STINGRAY 313 – ABSTRAXION : Live A/V – DECEMBER live A/V – DJ 13NRV – ISRAFIL – LAURA BCR B2B NEMS-B – LISA – METAPHORE COLLECTIF – ORSO aka YEAHMAN : Live A/V – PHATT – RE:NI – SHLAGGA – SICARIA SOUND – SKY H1 et MIKA OKI live A/V – TTRISTANA – VAZY JULIE – DIMANCHE JOUR BOY HARSHER : Live + ERIS DREW & OCTO OCTA + EXTEND & PLAY + PABLO BOZZI – DIMANCHE NUIT BEN KLOCK – ROBERT HOOD – VTSS ٥٥ GLITTER & LISA LAURENT present MUSAHARA + IZADORA Billetterie : [https://www.le-bon-air.com/billetterie/](https://www.le-bon-air.com/billetterie/) Suivez-nous: Instagram : [https://www.instagram.com/bonairfestival](https://www.instagram.com/bonairfestival) Twitter : [https://twitter.com/bonairfestival](https://twitter.com/bonairfestival)

♫♫♫

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T22:30:00 2022-06-03T06:00:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T22:00:00;2022-06-04T22:30:00 2022-06-04T06:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T22:00:00;2022-06-05T22:30:00 2022-06-05T06:00:00