Festival « L’Auche à Moelle »

2023-03-05 10:00:00 – 2023-03-05 18:30:00 Léguillac-de-l’Auche

Dordogne Léguillac-de-l’Auche 3ème édition de « L’Auche à Moelle » : festival du dessin de presse et de la caricature.

Dédicaces, exposition de dessins.

Buvette sur place.

10h : ouverture des portes

12h : repas (contact : 06 13 14 35 46)

14h : reprise des dédicaces

16h : remise des prix du concours enfants et des dessinateurs

18h30 : clôture du festival. RDV salle des fêtes

