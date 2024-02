Festival L’Artjoyette Adillons Nature Luché-Thouarsais, vendredi 7 juin 2024.

Festival L’Artjoyette Adillons Nature Luché-Thouarsais Deux-Sèvres

Pour cette 22ème édition, découvrez une programmation de spectacles des arts de la rue particulièrement débridée avec des représentations riches et variées où rire et convivialité sont au rendez-vous.

Pour cette 22ème édition, ce festival des arts vivants change de lieu et vous propose de découvrir une programmation particulièrement débridée avec notamment des artistes de théâtre, de musique, de cirque, d’art de la rue…et vous invite à des représentations riches et variées, avec toujours plus de rire et de convivialité. Musique, spectacle, contes, cirque, magie….. Au programme

Vendredi « Plouf et replouf » ; »mort ou vif » ; « l’étrange cas du Dr Jekyl et de Mr Hyde » et « Wooden swing Band »

Samedi « Seul » ; « Les conférences de poche » ; « Au p’tits rognons » ; et « Transbal Express » et « Wooden swing Band »

Dimanche « Les conférences de poche » ; « Shake that Thing » ; « Cirque en scène » ; « Seul » ; « Silencis » ; « Prends-en de la graine » ; « Quatuor » ; « Maiador » et « Wooden swing Band »

Restauration et boissons sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-09

Adillons Nature 14 Rue du Village

Luché-Thouarsais 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine artjoyette.saintvarent@gmail.com

