Festival « L’Art est dans le Pré » : Topographie Sauvage

2022-07-26 – 2022-07-26 EUR Les variations Goldberg de J-S Bach, pour trio à cordes. Ensemble Joseph Hel : Julien Churin, Cédric Lebonnois, Geneviève Koerver, danse Nathalie Pubellier et Sibilles Planques. L’œuvre musicale est envisagée comme un territoire à arpenter. C’est une invitation à faire cohabiter toutes les forces de vie, à envisager autrement notre rapport au monde, aux autres, humains et non-humains. Les variations Goldberg de J-S Bach, pour trio à cordes. Ensemble Joseph Hel : Julien Churin, Cédric Lebonnois, Geneviève Koerver, danse Nathalie Pubellier et Sibilles Planques. L’œuvre musicale est envisagée comme un territoire à arpenter. C’est une invitation à faire cohabiter toutes les forces de vie, à envisager autrement notre rapport au monde, aux autres, humains et non-humains. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

