Festival « L’Art est dans le Pré » : Sans toi ni moi

2022-07-24 – 2022-07-24 12 EUR Avec Morgane Lacroix et Romain Grard de Succès dans les affaires, sur une mise en scène de Sophie Pincemaille.

C’est un refrain connu, les histoires d’amour finissent mal…Et les injonctions contemporaines au bonheur n’arrangent rien à l’affaire. Entre comédie et thriller, cette pièce dissèque au scalpel une relation toxique qui en dit long sur notre époque. Avec Morgane Lacroix et Romain Grard de Succès dans les affaires, sur une mise en scène de Sophie Pincemaille.

