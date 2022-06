Festival « L’Art est dans le Pré » : Pour être heureux en amour

Festival « L’Art est dans le Pré » : Pour être heureux en amour, 27 juillet 2022, . Festival « L’Art est dans le Pré » : Pour être heureux en amour



2022-07-27 – 2022-07-27 EUR Les Epopées, Stéphane Fuget et Claire Lefilliâtre. La compagnie lyrique tisse un voyage musicale à la vision riche et émouvant, au-delà des frontières de la notation. De retour du Festival de Beaune, les Epopées s'arrêtent à Pierre-Perthuis pour un concert exceptionnel. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

