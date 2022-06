Festival « L’Art est dans le Pré » : L’utopie des Arbres, 26 juillet 2022, .

Festival « L’Art est dans le Pré » : L’utopie des Arbres



2022-07-26 – 2022-07-26

12 EUR Cie Taxi Brousse. Ecriture, musique et jeu Alexis Louis-Lucas. Mise en scène Pierre Yanelli. En ressuscitant nos souvenirs d’enfance en compagnie des vieux du village et des grands arbres de nos forêts, Alexis Louis-Lucas fait sauter l’écorce rugeuse des apparences pour faire jaillir sur scène la sève poétique du beau, du simple et du vrai.

