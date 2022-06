Festival « L’Art est dans le Pré » : Le Tir Sacré, 25 juillet 2022, .

Festival « L’Art est dans le Pré » : Le Tir Sacré



2022-07-25 21:00:00 – 2022-07-25

Cie Petite Foule Production. Marine Colard et Esse Vanderbruggen mettent en relation la posture d’excellence et de performance du sportif et le commentaire sportif avec le côté pathétique de son exubérance. Extroardinaire! Fabuleux! Incroyable! Monstrueux!

