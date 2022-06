Festival L’Art est dans le Pré – 12e édition Pierre-Perthuis Pierre-Perthuis Catégories d’évènement: Pierre-Perthuis

5 Rue des Acacias La Scène Faramine Pierre-Perthuis Yonne La Scène Faramine 5 Rue des Acacias

2022-07-24 – 2022-07-28

La Scène Faramine 5 Rue des Acacias

Pierre-Perthuis

12 EUR Pour la 12ème année consécutive, La Scène Faramine vous propose un festival estival fait de théâtre, de danse, de musique, d'expositions et de causeries en plein cœur de la Bourgogne, dans le Vézelien. faramine@sfr.fr http://scene.faramine.free.fr/

