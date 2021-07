Albas Albas Albas, Aude FESTIVAL L’ART CACHE Albas Albas Catégories d’évènement: Albas

Aude

FESTIVAL L’ART CACHE Albas, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Albas. FESTIVAL L’ART CACHE 2021-07-10 11:00:00 – 2021-09-11 18:00:00

Albas Aude Albas 11 édition du festival – pour deux jours , le petit village d’Albas au cœur des Corbières ouvres ses jardins secrets aux artistes.

Avec des expositions à partir de 11h et jusqu’en fin d’après-midi.

le 11 juillet à 18h : spectacle « Nous étions debout et nous ne le savions pas ».

Venez découvrir peintres, sculpteurs, plasticien, photographes, céramistes, comédiens….

Buvette et restauration sur place. mail@eurocultures.fr dernière mise à jour : 2021-07-11 par

Détails Catégories d’évènement: Albas, Aude Étiquettes évènement : Autres Lieu Albas Adresse Ville Albas lieuville 43.0063#2.73359