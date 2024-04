Festival l’Art aux Jardins Montauban Villebourbon Montauban, samedi 1 juin 2024.

Festival l’Art aux Jardins Les jardins privés et public du quartier de Villebourbon à Montauban se transforment en galerie d’art à ciel ouvert le temps d’un weekend ! 1 et 2 juin Montauban Villebourbon Entrée libre et gratuite. Pour toutes informations : contact@cmeb82.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T18:00:00+02:00 – 2024-06-01T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le Quai des Arts se déroulera le samedi soir sur le Quai Poult. Cette soirée sera dédiée à la création en public, aux performances artistiques : Création d’œuvres, danses, concert.

L’Art aux Jardins se déroulera le dimanche : Exposition dans les jardins, animations sur la place Lalaque, musiques, danses et les œuvres crées le samedi y serons exposées.

L’association ÇMEB propose sur tout le week-end une buvette et de la restauration.

Montauban Villebourbon place lalaque Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie

©patchanka