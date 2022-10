Festival L’Armor à Sons Bobital Bobital Catégories d’évènement: Bobital

Ctes-d'Armor

Festival L’Armor à Sons Bobital, 30 juin 2023, Bobital. Festival L’Armor à Sons

Parc du Louvre Bobital Ctes-d’Armor Dinan-Cap Fréhel Tourisme

2023-06-30 – 2023-07-03 Bobital

Ctes-d’Armor Bobital Le Festival Bobital l’Armor à Sons est un événement musical se déroulant depuis 2009 au parc du Louvre dans la commune de Bobital, à 5km de Dinan. Descendant du Festival des Terre-Neuvas, alors deuxième plus grand festival musical de France en termes de fréquentation (150 000 festivaliers en 2007), le festival met désormais en avant son côté festif et convivial en invitant des groupes français confirmés et connus pour leur potentiel à rassembler les festivaliers sur un site à taille humaine, mais également des artistes internationaux. La programmation : à venir billetterie@bobital-festival.fr Bobital

dernière mise à jour : 2022-10-17 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bobital, Ctes-d'Armor Autres Lieu Bobital Adresse Parc du Louvre Bobital Ctes-d'Armor Dinan-Cap Fréhel Tourisme Ville Bobital lieuville Bobital Departement Ctes-d'Armor

Bobital Bobital Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bobital/

Festival L’Armor à Sons Bobital 2023-06-30 was last modified: by Festival L’Armor à Sons Bobital Bobital 30 juin 2023 Bobital Ctes-d'Armor Parc du Louvre Bobital Ctes-d'Armor Dinan-Cap Fréhel Tourisme

Bobital Ctes-d'Armor