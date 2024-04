Festival LaRéplique – à la Salle du Jamet Centre socioculturel de Bellevue Nantes, samedi 20 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-20 21:00 – 22:00

Gratuit : non 8 € tarif plein6 € (moins de 12 ans, chômeurs)4 € Carte blanche18 € pass 3 spectacles Billetteries :- lekiosquenantais.fr- au 06 52 30 97 07

Le festival LaRéplique offre la chance aux troupes amateurs de présenter leurs créations. Toutes les formes de spectacle vivant y sont représentées (théâtre, chant, musique, clown, cirque, improvisation, magie, conte…) 10 jours de spectacles vivants au Dix et à la salle du Jamet, 20 troupes, 20 spectacles différents. Programme du 19 au 21 avril 2024 à la salle du Jamet : Vendredi 19 avril 2024 à 19h :1ère partie : Sabat Mater Furiosa – théâtre – par Douces et meute (Nantes) – 50 min. – public ados & adultes2e partie : Babel – danse – par la Cie Light (Nantes) – 15 min. – tout public Vendredi 19 avril 2024 à 21h :Le Rossignol – théâtre – par les Puces Savantes (Nantes) – 1h25 – public ados & adultes Samedi 20 avril 2024 à 18h :Silence, on tourne ! – théâtre – par la Cie les Vade Rétro (Angers) – 1h35 – tout public Samedi 20 avril 2024 à 21h :Moustique – théâtre – par la Cie du Noyau (Fontenay le Comte) – 1h – tout public Dimanche 21 avril 2024 à 15h30 :Taire de femmes – théâtre – par le Théâtre La Belle Rouge (La Montagne) – 1h05 – public ados & adultes Dimanche 21 avril 2024 à 17h30 :Faire corps – musique/danse/slam – par OXO (Rouans, Rennes, Laval) – 1h – public ados & adultes

Centre socioculturel de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 46 44 22 bellevue@accoord.fr https://festival-lareplique-nantes.blogspot.com/2024/03/programmation-festival-lareplique.html