2022-06-17 18:00:00 – 2022-06-17 03:00:00

Fors Deux-Sèvres Fors 8 EUR Le festival Apéro en Live aura lieu le 17 juin 2022 de 18h à 3h. Lors de cet évenement, concert et animation s’enchaîneront. Au programme : – LES RAMONEURS DE MENHIRS

– KACEM WAPALEK

– SARA LUGO

– PETER PAWN

