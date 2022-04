Festival Laon’vie de jouer à Laon Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

La première édition d'un festival autour des jeux de société à Laon (avec jeux de société pour tous, présence d'auteurs et d'illustrateurs, boutique) ! RV en salle gothique Bernard-de-Clairvaux de 10h à 20h ! laonfairedesjeux@gmail.com +33 6 73 02 61 85

