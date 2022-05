Festival – l’annuelle des artistes à la campagne Champlive Champlive Catégories d’évènement: Champlive

Doubs

Festival – l’annuelle des artistes à la campagne Champlive, 10 juin 2022, Champlive. Festival – l’annuelle des artistes à la campagne Champlive

2022-06-10 – 2022-06-12

Champlive Doubs 15 15 EUR Le festival l’Annuelle fait son grand retour en 2022 pour fêter sa 20ème édition.

Vendredi 13 mai → Le Before du festival l’Annuelle

Mercredi 1er Juin →Annuelle rien que pour les Petits avec la Compagnie Les Îles Voisines • “Le Grand Jboying Boyoyang”

Nouveau cette année : LE PASS CULTURE POUR TOUS LES JEUNE Réservation et détail de la programmation sur www.artistesalacampagne.fr ou au 07 82 81 96 34. Le festival l’Annuelle fait son grand retour en 2022 pour fêter sa 20ème édition.

Vendredi 13 mai → Le Before du festival l’Annuelle

Mercredi 1er Juin →Annuelle rien que pour les Petits avec la Compagnie Les Îles Voisines • “Le Grand Jboying Boyoyang”

Nouveau cette année : LE PASS CULTURE POUR TOUS LES JEUNE Réservation et détail de la programmation sur www.artistesalacampagne.fr ou au 07 82 81 96 34. Champlive

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Champlive, Doubs Autres Lieu Champlive Adresse Ville Champlive lieuville Champlive Departement Doubs

Champlive Champlive Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champlive/

Festival – l’annuelle des artistes à la campagne Champlive 2022-06-10 was last modified: by Festival – l’annuelle des artistes à la campagne Champlive Champlive 10 juin 2022 Champlive Doubs

Champlive Doubs