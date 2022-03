Festival “L’Air du Temps” Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières Cher Julie Rousseau et Bastien Lucas comme fil rouge, Keren Ann, une innovation avec

La Machine (bal-concert gratuit), Promenade chantée « Sur les pas de Brassens »,

Mes souliers sont rouges, Marcia Higelin + Baptiste W. Hamon, François Puyalto

Julie Rousseau et Bastien Lucas comme fil rouge, Keren Ann, une innovation avec La Machine (bal-concert gratuit), Promenade chantée « Sur les pas de Brassens », Mes souliers sont rouges, Marcia Higelin + Baptiste W. Hamon, François Puyalto Yves Jamait, Lonny, « Toute une vie sans se voir » (création) + Alexis HK, Hugo Barriol, Gabriel Saglio, Jules Box. 30e édition de ce festival avec une nouvelle fois, des nouvelles pousses, des artistes reconnus, des rendez-vous incontournables et des spectacles inédits. reservations@bainsdouches-lignieres.fr +33 2 48 60 19 11 http://www.bainsdouches-lignieres.fr/

