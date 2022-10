Festival Lacanau en jeu Lacanau, 4 février 2023, Lacanau.

Festival Lacanau en jeu

2023-02-04 – 2023-02-05

Pour la 6 ème édition le festival LACANAU EN JEU frappe fort : 24h de jeu non-stop !

ARKHAN ASSO vous propose encore plus de jeux, sous toutes ses formes : jeux de plateau bien-sûr, grands jeux en bois, espace rétro-gaming, parcours de motricité, jeux symboliques, jeux de construction et des animations originales et ludiques.

Un espace de restauration vous sera proposé tout le week-end : soupes, plats chauds et bar à tartines.

+33 6 51 67 47 63

Lacanau en jeu

