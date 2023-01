Festival La Voix – Chant choral Quintin Quintin Quintin Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Quintin

Festival La Voix – Chant choral Quintin, 15 juillet 2023, Quintin Quintin. Festival La Voix – Chant choral Quintin Côtes-d’Armor

2023-07-15 – 2023-07-22 Quintin

Côtes-d’Armor Quintin Festival dédié à la Musique et plus spécifiquement au Chant Choral sous toutes ses formes. festivallavoix.fleur@gmail.com +33 6 66 60 63 19 Quintin

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Quintin Autres Lieu Quintin Adresse Quintin Côtes-d'Armor Ville Quintin Quintin lieuville Quintin Departement Côtes-d'Armor

Quintin Quintin Quintin Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quintin-quintin/

Festival La Voix – Chant choral Quintin 2023-07-15 was last modified: by Festival La Voix – Chant choral Quintin Quintin 15 juillet 2023 Côtes-d’Armor Quintin Quintin, Côtes d'Armor

Quintin Quintin Côtes-d'Armor