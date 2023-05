Festival La vie en rose queer tango La Bellevilloise, 29 juin 2023, Paris.

Le jeudi 29 juin 2023

de 19h00 à 00h00

.Tout public. payant Préventes : 16 EUR

La Bellevilloise le grand bal d’ouverture du festival tango queer La vie en rose le jeudi 29 juin de 19h à 00h !

LA VIE EN ROSE est un festival de Tango Queer international.

Le tango queer est un espace safe de tango ouvert à tou.t.e.s, un lieu de rencontre, de socialisation, de danse à deux, fait par et pour les personnes lgbtqia+ et allié.e.s.

Notre festival accueil chaque année des danseurs de tango queer de Paris, de France, d’Europe et du monde entier.

Nous proposons 19 cours de tango argentin queer dans la journée et 4 milongas (bal de tango) le soir. Les danseurs de tango queer voyagent à travers l’Europe et le monde pour apprendre et danser le tango ensemble.

Nous proposons également deux cours d’initiation pendant le festival pour ceux qui souhaitent apprendre cette danse.

Notre festival est entièrement bénévole et autogéré, et nous sommes fier.e.s de vous inviter à participer à cet événement unique!

Par ailleurs, si vous êtes intéressé.e.s pour être bénévole ou héberger des participant.e.s, vous pouvez répondre à notre formulaire: https://bit.ly/lvr8

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://lvrparis.fr/ https://fb.me/e/3qtLX18HW https://fb.me/e/3qtLX18HW https://lvrparis.fr/

FESTIVAL LA VIE EN ROSE QUEER TANGO – BAL D’OUVERTURE