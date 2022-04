Festival “la Vallée” Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: 24190

Saint-Astier 24190 Saint-Astier Dordogne 15h balade-cueillette sur inscription

Apéro musical, concert de Blues avec Raoul Ficel.

Marché gourmand, pique-nique (frites, poulet grillé, assiettes de charcuterie,…)

sur réservation 10 €.

21h soirée contes 8 €.

Centre bourg

Saint-Astier

