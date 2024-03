Festival La Vallée des Contes Munster, vendredi 4 octobre 2024.

La vallée des contes est le Festival de l’automne du Mìnschtertàl ! Des spectacles, des films, des expositions et des soirées gourmandes sont prévues pour l’occasion.

Les contes et légendes d’Alsace et du reste du monde retentissent dans les 15 villages de la Vallée de Munster. Sur une idée originale de Gérard Léser, Président de la société d’histoire de la Vallée, le Festival des contes vous permettra de partir à la découverte de récits parfois profondément enracinés dans le terroir local, parfois complètement ouverts sur le reste du monde.

Ces moments de partage, proposés chaque jour dans des cadres différents, peuvent avoir lieu aussi bien en ferme-auberge, dans des salles de villages, sous chapiteau ou en pleine nature. Ces contes peuvent être accompagnés d’animations musicales, de spectacles de marionnettes, ou encore agrémentés de décors et d’accessoires.

Laissez-votre imaginaire s’évader et divaguer au gré de ces histoires passionnantes, narrées par de véritables artistes, passeurs de contes et de légendes .

Programme détaillé sur le site www.valleedescontes.org ou à l’Office de Tourisme. Renseignements: 06 44 93 34 84 ou par mail à projetspourlavallee@wanadoo.fr. EUR.

Début : 2024-10-04

fin : 2024-10-20

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est projetspourlavallee@wanadoo.fr

