Festival La Traversée – L’oeuf du Phénix [sculpture de feu] + DJ Sadirac, 14 mai 2022, Sadirac.

Festival La Traversée – L’oeuf du Phénix [sculpture de feu] + DJ Sadirac

2022-05-14 19:00:00 – 2022-05-14 23:00:00

Sadirac Gironde Sadirac

C’est au château Le Grand Verdus, un lieu empreint de magie que Larural et la commune de Sadirac ont choisi de raconter un récit commun ! Un espace naturel va devenir l’écrin privilégié de la construction d’un oeuf en bois de 5 mètres, objet mystérieux dans la nuit, vivant, lumineux et sonore, qui va grandir et se transformer jusqu’à un embrasement final.

Il faudra une semaine de construction pour réaliser cet oeuf qui sera là, offerte à la curiosité des passants. Chaque soir, éclairé par son centre, l’Oeuf du Phénix marque le lieu de sa présence bienfaitrice. Le 14 mai la lueur va devenir plus puissante, incandescente… L’installation va crépiter et s’embraser un ballet de sons, de flammes et d’étincelles. Autour du feu et de la chaleur des braises, la joue brûlante braises, la joue brûlante, chacun pourra retrouver des émotions anciennes au sens le plus primitif du feu, fédérateur.

