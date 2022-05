Festival La traversée Créon, 14 mai 2022, Créon.

Festival La traversée Espace Culturel de Créon 3 Rue Montesquieu Créon

2022-05-14 – 2022-05-21 Espace Culturel de Créon 3 Rue Montesquieu

Créon Gironde Créon

L’association Larural vous convie à « La traversée », festival itinérant en milieu rural qui met à l’honneur le spectacle vivant et le territoire pour des rencontres humaines partagées.

Quatre soirées imaginées sur le territoire (à Sadirac, Créon et au Tourne) en coopération avec des partenaires pour retrouver le goût du risque, de la fête, et de la joie.

L’association Larural vous convie à « La traversée », festival itinérant en milieu rural qui met à l’honneur le spectacle vivant et le territoire pour des rencontres humaines partagées.

Quatre soirées imaginées sur le territoire (à Sadirac, Créon et au Tourne) en coopération avec des partenaires pour retrouver le goût du risque, de la fête, et de la joie.

+33 5 56 30 65 59

L’association Larural vous convie à « La traversée », festival itinérant en milieu rural qui met à l’honneur le spectacle vivant et le territoire pour des rencontres humaines partagées.

Quatre soirées imaginées sur le territoire (à Sadirac, Créon et au Tourne) en coopération avec des partenaires pour retrouver le goût du risque, de la fête, et de la joie.

Larural

Espace Culturel de Créon 3 Rue Montesquieu Créon

dernière mise à jour : 2022-05-09 par