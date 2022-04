Festival La Tête dans le Fion Saint-Amand-sur-Fion Saint-Amand-sur-Fion Catégories d’évènement: Marne

Saint-Amand-sur-Fion

Festival La Tête dans le Fion Saint-Amand-sur-Fion, 17 juin 2022, Saint-Amand-sur-Fion. Festival La Tête dans le Fion Saint-Amand-sur-Fion

2022-06-17 – 2022-06-17

Saint-Amand-sur-Fion Marne Saint-Amand-sur-Fion La Tête dans le Fion ! Le festival musique GRATUIT pas comme les autres.

Une programmation musicale volontairement différente qui visite les styles allant du hard rock au celtic, en passant par la soul… et bien d’autres. Une soirée électro-pop pour se mettre dans l’ambiance dès le vendredi. Comme chaque année, un autre art est invité d’honneur. Cette année, la danse s’exprimera sur une scène dédiée. Hip-hop, pôle dance, salsa, … pour en prendre plein les yeux.

Sur place tout est prévu (buvette, foodtruck…) pour passer un week-end inoubliable. festivalLTDLF@gmail.com https://latetedanslefion.fr/ Saint-Amand-sur-Fion

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Saint-Amand-sur-Fion Autres Lieu Saint-Amand-sur-Fion Adresse Ville Saint-Amand-sur-Fion lieuville Saint-Amand-sur-Fion Departement Marne

Saint-Amand-sur-Fion Saint-Amand-sur-Fion Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amand-sur-fion/

Festival La Tête dans le Fion Saint-Amand-sur-Fion 2022-06-17 was last modified: by Festival La Tête dans le Fion Saint-Amand-sur-Fion Saint-Amand-sur-Fion 17 juin 2022 Marne Saint-Amand-sur-Fion

Saint-Amand-sur-Fion Marne