EUR Les vignerons de la Cave de Lugny vous emmènent le temps d’une soirée dans un tout autre univers, placé sous le signe de la musique et de la convivialité. Ils créent l’événement avec la 1ère édition du festival La tête dans l’cep, l’occasion de célébrer l’été au cœur des vignes, avec deux groupes, GABRIIEL et SUPERGOMBO à la fois chaleureux et enthousiasmants, pour une soirée à l’image de notre jeune génération !

BILLETTERIE EN LIGNE : HTTPS://MY.WEEZEVENT.COM/LA-TETE-DANS-LCEP

magasins@cave-lugny.com +33 3 85 33 05 05 https://cave-lugny.com/

