Ouveillan Aude Ouveillan Guidés par une voix mystérieuse, quatre hommes bravent le blizzard. En haut d’une colline les attend un extravagant gourou qui s’apprête à mener une cérémonie en hommage à une disparue que tout le monde semble connaitre. C’est par ce tableau que débute L’étoile, une épopée nostalgique et optimiste, à la frontière entre comédie musicale et film d’aventure. La musique du groupe navigue entre riffs exotiques et pulsations électro tout en laissant place à la folk emmenée par les deux guitares. Mêlant textes parlés et mélodies entêtantes, les cinq voix s’harmonisent. Certains y entendent l’influence de la chanson française des années 2000, tandis que d’autres y trouvent des airs de Fauve ou de Feu ! Chatterton. Depuis 2015, les artistes creusent leur sillon dans le monde de la pop indé francophone. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

