FESTIVAL LA TEMPORA – MISTER MAT Sigean, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Sigean.

Mister Mat, ex chanteur charismatique de Mountain Men, se livre dorénavant seul avec sa guitare et sa voix de crooner envoutante. Homme de scène et de partage, tantôt puissant, tantôt fragile, ses chansons sensuelles et magnétiques nous transportent instantanément dans un univers à la lisière de toutes les émotions. Après un premier EP 4 titres, Freedom, sorti en 2019, il sort son premier album intitulé Désespérément Optimist, en 2020, produit par Gaëtan Roussel et Dominique Blanc Francard. Mister Mat a fait la première partie des Olympia de Melody Gardot et Eric Burdon, avec chaque fois une standing ovation. Après plusieurs passages remarqués sur les plateaux télévisés (Taratata, On n’est pas couché, Télématin…), il était présélectionné pour les Victoires de la Musique 2021 dans la catégorie Révélation Masculine.

