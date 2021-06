Peyriac-de-Mer Peyriac-de-Mer Aude, Peyriac-de-Mer FESTIVAL LA TEMPORA – LUCIA DE CARVALHO Peyriac-de-Mer Peyriac-de-Mer Catégories d’évènement: Aude

Peyriac-de-Mer

FESTIVAL LA TEMPORA – LUCIA DE CARVALHO Peyriac-de-Mer, 12 août 2021-12 août 2021, Peyriac-de-Mer. FESTIVAL LA TEMPORA – LUCIA DE CARVALHO 2021-08-12 21:30:00 – 2021-08-12

Peyriac-de-Mer Aude Peyriac-de-Mer Née en Angola, partie enfant au Portugal puis dans un petit village alsacien, la musique a toujours nourri son quotidien. Elle fera ses premières armes musicales avec le groupe brésilien venu dans son village, Som Brasil. En 2004, Lucia se lance dans une carrière solo. La musique apparait comme un vecteur d’expression de la richesse de ses racines. Elle rencontre ensuite Edouard Heilbronn, bassiste, avec qui elle partage sa vie et sa musique.

En 2015, sort l’album Kuzola, né d’un long voyage passant par le Brésil et l’Angola ainsi que d’un documentaire venant consacrer la beauté de son multiculturalisme. Après la quête de sens, la voici désormais en quête d’essence. Pwanga ! Lumière, c’est le titre de son nouvel album qui allie la douceur à la puissance, le sens et l’essence, la lumière et les racines profondes d’un arbre né en Afrique, dont les branches se sont étalées pour embrasser le monde et fleurir en chansons. Son nom disait déjà sa vocation. Lucia dit la lumière, de Carvalho (chêne, en portugais) la force de l’arbre. Un condensé de sa vocation : « enraciner la lumière » dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Peyriac-de-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Peyriac-de-Mer Adresse Ville Peyriac-de-Mer lieuville 43.08732#2.96018