Armissan Aude Armissan Après plusieurs albums riches en instruments, machines et textures sonores, Lucas Santtana revient avec un album guitare-voix. « Nous vivons une époque où tout le monde parle fort, j’ai pensé que c’était le moment de chuchoter à l’oreille des gens ». Ces chansons reflètent un tableau dur et sans filtre de la situation politique sociale et culturelle du Brésil d’aujourd’hui. Pour lui, le monde vit un moment de ténèbres où l’extrême droite et ses idées rétrogrades progressent partout. Pour obscurs qu’ils soient, les temps actuels passeront, puisque tout est cyclique. Comme le dit le nom de l’album Ça fait un moment que le ciel est vieux. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

