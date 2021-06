FESTIVAL LA TEMPORA – LO’JO Ventenac-en-Minervois, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Ventenac-en-Minervois.

FESTIVAL LA TEMPORA – LO’JO 2021-07-08 21:30:00 – 2021-07-08

Ventenac-en-Minervois Aude Ventenac-en-Minervois

Avec plus de 30 ans de carrière, Lo’Jo continue d’écrire son histoire et entre dans un nouveau chapitre de son existence avec son nouvel album, Transe de papier. C’est l’album refuge et miroir d’un monde de bouleversements intimes et universels. Nouveau départ pour le groupe et ses invités précieux : Tony Allen et Robert Wyatt, cet album est une rencontre de sons, de rythmes et d’esprits venus d’un peu partout, de l’Océan Indien, de la chanson française, du jazz, d’Afrique du Nord, de la musique de chambre… Une science de l’arrangement des cordes, des instruments acoustiques et quelques effets électroniques, des voix humaines et des rythmes que traverse une vibration chamanique intime, poétique. L’album serre la gorge, fait monter les larmes et puis console et donne de la force.

accueil.latempora@legrandnarbonne.com +33 4 68 58 14 58 https://culture.legrandnarbonne.com/673-la-tempora.html

