Mailhac Aude FESTIVAL LA TEMPORA – LA MOSSA

Mailhac

FESTIVAL LA TEMPORA – LA MOSSA 2021-07-27

Mailhac Aude Mailhac Cinq femmes, cinq voix, cinq personnalités et des chants chargés d’histoires et d’émotions qui déclinent de multiples facettes de la femme. La Mòssa en italien c’est le mouvement. En napolitain, c’est le roulement du bassin avec le coup de hanche final. La Mòssa est comme une femme curieuse qui se balade dans le monde. Elle cherche ce qui l’inspire, ce qui lui donne envie de raconter, de chanter. Elle rigole, danse la légèreté des tarentelles et chante une mélodie hors du temps venue d’Italie, du Limousin, de la Réunion, du Brésil ou d’Albanie… La Mòssa s’approprie aussi certains chants destinés aux hommes et se plait à y trouver d’autres nuances. Elle compose, joue avec ses influences, ses origines, ses amours musicales et c’est quand elle frappe sur ses tambours, qu’elle prend la parole. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Mailhac