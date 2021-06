FESTIVAL LA TEMPORA – KOLINGA Sainte-Valière, 5 août 2021-5 août 2021, Sainte-Valière.

2021-08-05 21:30:00

Sainte-Valière Aude Sainte-Valière

Après 4 ans d’existence, un album : Earthquake, et près de 150 concerts en duo, le groupe se sépare des loopers pour donner à sa musique une autre dimension, intégrant de nouveaux musiciens. Surprendre, aller plus loin dans la création, c’est bien l’idée après l’année 2018 qui fût déjà riche en belles aventures, comme la collaboration avec l’auteur et rappeur Gaël Faye qui les a mené jusqu’à l’Olympia. Du français à l’anglais en passant par le lingala, langue du Congo, leurs chansons qui puisent dans les racines de la « Black Music », n’en sont que plus intenses et généreuses. Les membres de Kolinga avec leur voix ou leurs instruments divers : guitare, batterie, basse, claviers, flûte traversière, euphonium et flugabone, sont autant de personnalités musicales éloignées qui en vérité parlent le même langage, celui de la musique ressentie qui nous invite à un voyage singulier, mais aussi celui du groove, de la transe enivrante et des rythmes ancrés.

