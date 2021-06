FESTIVAL LA TEMPORA – GARI GREU Saint-Marcel-sur-Aude, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Saint-Marcel-sur-Aude.

FESTIVAL LA TEMPORA – GARI GREU 2021-07-20 – 2021-07-20

Saint-Marcel-sur-Aude Aude Saint-Marcel-sur-Aude

Après plusieurs décennies d’albums et de concerts avec les groupes Massilia Sound System puis plus Oai Star, Gari se lance dans une aventure plus personnelle et signe en 2012 sous son nom de scène Gari Grèu, l’album Camarade Lézard. Il nous y fait voyager intelligent dans des rythmes enjoués parcourus de notes caribéennes. Il compose avec Flavia Coelho, en 2013 la chanson officielle de Marseille 2013 capitale de la culture, Export Import, une ode à ce Marseille multiculturel qui l’inspire tant. Gari est un workaholic ! Alors quand Gérôme Briard, du groupe Le Pied de la Pompe, lui propose d’intégrer le Collectif 13, il saute sur l’occasion. En 2015, Gari sort l’album 13 suivi d’une tournée qui durera un an et demi, une expérience humaine inoubliable. Ils repartent en 2019 avec un deuxième opus : Chant Libre. Puis, début 2020, Gari sort son 2e disque sous son nom propre.

