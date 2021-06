FESTIVAL LA TEMPORA – ELECTRO DELUXE Vinassan, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Vinassan.

FESTIVAL LA TEMPORA – ELECTRO DELUXE 2021-07-02 – 2021-07-02

Vinassan

Pour cette soirée inaugurale, Electro Deluxe présente son 6e album, Apollo. Après vingt ans d’existence et des concerts dans le monde entier, le groupe explore de nouveaux territoires sonores en jetant des ponts entre l’héritage musical d’hier et les sons d’aujourd’hui. Sans jamais perdre ce qui fait leur ADN, à savoir une rythmique implacable, des cuivres acérés et une voix unique, Electro Deluxe réussit l’alliance des époques et des courants musicaux dans un nouveau son unique et intemporel. Comme si le groove des années 70 rencontrait la french touch et l’électro d’aujourd’hui. Pour se faire aider, les musiciens ont fait appel à 20SYL (C2C, Hocus Pocus) qui a injecté dans la moelle d’Electro Deluxe un son brut et une émotion pure.

