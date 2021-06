FESTIVAL LA TEMPORA – DU BARTAS Villedaigne, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Villedaigne.

FESTIVAL LA TEMPORA – DU BARTAS 2021-07-06 – 2021-07-06

Villedaigne Aude Villedaigne

Tout au long de sa quête musicale qui fait la part belle aux polyphonies, aux rythmes multiformes et à la poésie languedocienne, Du Bartàs a puisé aux racines des musiques populaires des pays d’Oc. Réinventant et métissant le Languedoc, creuset historique de rencontres de peuples de langues et de musiques, le quartet chantera et jouera cette mosaïque avec une créativité sans limites : jeu de voix, de langue et harmonies novatrices. La poésie de chacun des membres devient des chansons où se mêlent vira-lengas, chroniques historiques et politiques, musique à danser, percussions sauvages… La Méditerranée, terre de communion, de joies et de colères s’y respire à pleins poumons.

