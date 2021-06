FESTIVAL LA TEMPORA – BONBON VODOU Bize-Minervois, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Bize-Minervois.





Bonbon Vodou c’est Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens réunionnais, et JereM, fils de deux psychiatres lacaniens, tous deux chanteurs, auteurs, compositeurs et interprètes. Une écriture à double fond, deux voix douces et ensoleillées qui s’accordent comme un songe, ce duo façonne une chanson dépaysée, détournée par l’Afrique et la Réunion, les deux pieds dans vingt pays. Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages mais aussi d’objets hétéroclites du quotidien : bouteille, sac plastique, conserve, bidon d’essence…

Avec leur 2e opus, le duo questionne toujours l’identité créole et prend le chemin d’un Cimetière créole (2021) haut en couleur, nous invitant à mettre « un pied dans la tombe et danser de l’autre ». On y retrouve aussi de nombreux invités : Laura Cahen, Piers Faccini, Lilicros & Thierry Chazelle, Rene Lacaille, Danyel Waro..

