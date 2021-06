Treilles Treilles Aude, Treilles FESTIVAL LA TEMPORA – ANTOINE BOYER ET SAMUELITO Treilles Treilles Catégories d’évènement: Aude

Treilles Aude Treilles Antoine Boyer et Samuelito forment un jeune binôme de guitaristes au talent colossal. Leur 2e opus, Sonámbulo, est un rêve éveillé. L’audace, le panache et l’ambition de leurs compositions se ressentent également dans leurs arrangements, la « réécriture » sur les célèbres Entre dos aguas de Paco de Lucía, Anouman de Django Reinhardt ou encore Who wants to live forever de Queen. Les deux jeunes prodiges se sont rencontrés au Conservatoire de Paris dans la classe de guitare classique de Gérard Abiton. Ils développeront ensemble un nouveau répertoire combinant différentes techniques et influences (jazz, flamenco, classique, pop…). En 2016, après des concerts remarqués au Festival Django Reinhardt (Samois-sur-Seine) et DjangoFest Northwest (Seattle) ils remportent le 4e European Guitar Award (Dresde) qui leur donne l’opportunité d’enregistrer un album : Coïncidence. Ils parcourent aujourd’hui les 4 coins du monde avec leur nouveau spectacle, Sonámbulo, accompagné par Juan manuel Cortes à la percussion. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

