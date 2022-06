FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – THE BUTTSHAKERS – SOUL FUNK Portel-des-Corbières, 12 juillet 2022, Portel-des-Corbières.

2022-07-12 19:00:00 – 2022-07-12

Cet été, le Grand Narbonne vous invite à passer douze soirées festives, autant d’occasions d’arpenter les villages de l’agglomération de la Côte du Midi. Restauration sur sites avec buvettes et food trucks, découverte des restaurants locaux, sensibilisation au développement durable, dégustations, marché artisanal, visite des galeries souterraines de Terra Vinea… La Tempora vous propose de partager des moments en famille, entre amis et en musique.

Découvrez le site exceptionnel de Terra Vinea à l’occasion de la Tempora.

À 80 mètres sous terre, arpentez près de 800 mètres de galeries souterraines d’une ancienne mine de gypse et venez découvrir l’histoire de la vigne et du vin en Côte du Midi de l’Antiquité à nos jours.

Avant le concert, Terra Vinea propose deux créneaux horaires à tarif préférentiel afin de visiter le site et de faire une dégustation de vin.

– Départs à 17h30 et à 18h

– Durée 2 heures

– Réservation préalable par téléphone au 04 68 45 87 68 ou sur www.terra-vinea.com

21H30

Depuis près de quinze ans, le groupe lyonnais The Buttshakers perpétue la soul et le funk des années 60 et 70. Emmené par la voix envoûtante et l’énergie de la charismatique américaine Ciara Thompson, le combo délivre une soul chaude et crue qui lorgne sur le blues et les rythmes addictifs qu’ils affectionnent tant. Un rythm n’blues avec une touche de garage et une forte dose de sex-appeal font de leurs chansons des hits puissants, transformant leurs shows en furieux dancefloors. Laissez-vous embarquer !

