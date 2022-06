FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – MELISSA LAVEAUX – FOLK BLUES DU MINDE MÉTISSÉ Saint-Nazaire-d’Aude, 28 juillet 2022, Saint-Nazaire-d'Aude.

FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – MELISSA LAVEAUX – FOLK BLUES DU MINDE MÉTISSÉ

Saint-Nazaire-d’Aude Aude

2022-07-28 19:00:00 – 2022-07-28

Saint-Nazaire-d’Aude

Aude

Saint-Nazaire-d’Aude

Cet été, le Grand Narbonne vous invite à passer douze soirées festives, autant d’occasions d’arpenter les villages de l’agglomération de la Côte du Midi. Restauration sur sites avec buvettes et food trucks, découverte des restaurants locaux, sensibilisation au développement durable, dégustations, marché artisanal, visite des galeries souterraines de Terra Vinea… La Tempora vous propose de partager des moments en famille, entre amis et en musique.

21h30 : Canadienne de naissance et Haïtienne de cœur, Mélissa Laveaux est une chanteuse, guitariste, compositrice et autrice engagée. Bercée au son de la musique de son pays d’origine et nourrie de multiples influences, Mélissa Laveaux propose, avec son quatrième album, Mama Forgot Her Name Was Miracle, une envolée spirituelle, poétique et émancipatoire. Un disque envoûtant, dans lequel elle conte des berceuses pour adultes et crée une nouvelle mythologie. Alternative. Féministe. Moderne. À ne rater sous aucun prétexte.

Saint-Nazaire-d’Aude

dernière mise à jour : 2022-06-21 par